1 نوفمبر.. عمومية "الحفر العربية" تصوت على توزيع 25.3% أرباحا نقدية عن النصف الأول

دعا مجلس إدارة شركة الحفر العربية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023م، لمناقشة التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع توزيع 25.3% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 225.17 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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كما ستشهد الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.