"بن داود القابضة" تحقق 34 مليون ريال صافي ربح في الربع الثالث

حققت شركة "بن داود القابضة" صافي ربح بقيمة 34.03 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي خسائر بقيمة 48 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الأرباح بنسبة 48.29% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح بنحو 65.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نمو الأرباح الفصلية في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.9% لتصل إلى 1.36 مليار ريال تقريبا بالمقارنة مع 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت التحسن في الأداء بشكل أساسي إلى عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستوياتها الاعتيادية والحملات التسويقية المخصصة وبرنامج الولاء للشركة. كما زاد الإقبال على متاجر الشركة بصورة ملموسة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 13.8%.

وارتفعت أرباح الشركة في أول تسعة أشهر من 2023، بنسبة 154.36% إلى 152.06مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح بقيمة 59.78مليون ريال في الفترة المقارنة من عام 2022.

وقالت إن هذه الزيادة في صافي الأرباح تعكس الأثر التراكمي للزيادة في المبيعات وإجمالي الأرباح، والذي قابله جزئيا زيادة المصروفات التشغيلية والمصروفات المتعلقة بشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات،

وارتفعت الإيرادات في هذه الفترة بنسبة 16% لتصل إلى 4.15 مليار ريال بالمقارنة مع 3.57 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت نتيجة الزيادة في المبيعات بشكل أساسي عن عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستوياتها الاعتيادية. كما أن الحملات التسويقية المخصصة وبرامج الولاء أثرت بشكل إيجابي على أداء المبيعات.

سجلت كلتا العلامتين التجاريتين في الشركة نموا مميزا في الإيرادات. فقد بلغ إجمالي القيمة التراكمية لمبيعات متاجر بن داود 1.33 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023م، الأمر الذي يعكس زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية 2022م.

كما سجل إجمالي المبيعات لمتاجر الدانوب زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 2.62 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023م، بالمقارنة مع 2.38 مليار ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2022م. وتعود هذه الزيادة إلى أثر المساهمة في الإيرادات خلال كامل الفترة من الشركات التابعة لشركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات (“FTR”) التي تم الاستحواذ عليها في شهر يوليو 2022م.

وأعلنت شركة بن داود القابضة قرار مجلس إدارتها بتاريخ الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري،بتوزيع 10%أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م، وبإجمالي 114.3 مليون ريال.

وقالت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ نحو 1.143 مليار سهم وحصة السهم من التوزيع 10 هللات، وسوف يتم التوزيع بتاريخ 30 نوفمبر الجاري.

وذكرت أن الأحقية في توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 16 نوفمبر 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.