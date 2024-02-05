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بنوك السعودية

أرباح "الأهلي السعودي" الفصلية تلامس 5 مليارات ريال.. أعلى من التوقعات

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنحو 5% في الربع الرابع من 2023، لتصل إلى 4.95 مليار ريال، حيث جاءت النتائج أعلى من التوقعات البالغة 4.93 مليار ريال.

بنسبة 7.69% في 2023، ليصل إلى نحو 20.01 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18.58 مليار ريال في 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين في 2023، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1% وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% بالإضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 22% قابله جزئيا ارتفاع مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.

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وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنا خسائر الائتمان بنسبة 1.7% ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%. وذلك نتيجة لارتفاع التحصيل من ديون قطاع الشركات بالإضافة الى إعادة تقييم بعض محافظ الائتمان المنخفضة القيمة.

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