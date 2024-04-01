"الخليج للملاحة" تتحول إلى الربحية بـ21 مليون درهم في 2023

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تحولت شركة الخليج للملاحة الإماراتية إلى الربحية في 2023 بتحقيق أرباح صافية 21 مليون درهم مقارنة مع صافي خسائر 7.6 مليون درهم في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إن صافي الربح التشغيلي بلغ 96 مليون درهم بنهاية عام 2023 بدعم من عمليات تأجير اسطول ناقلات المواد البتروكيماوية، لكن الإيرادات انخفضت 23 % إلى 106 ملايين درهم في 2023، بسبب أعمال التصليحات الدورية الإلزامية وصيانة السفن في الأحواض الجافة، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى 64 بالمئة إلى 33 مليون درهم نتيجة لإدارة الموارد وإعادة الهيكلة.

وبلغ إجمالي أصول الشركة مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 785 مليون درهم في 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضةالشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن المصاريف التشغيلية انخفضت 18 %إلى 96 مليون درهم في عام 2023 مقابل 117 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. كما قامت الشركة أيضا بتخفيض تكاليف التمويل 32 %.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة أحمد الكيلاني، إن النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال العام الماضي تؤكد نجاح استراتيجيتنا بعيدة الأمد للنمو، والثقة الراسخة لدى شركاتنا وعملاتنا بالإجراءات المتحدة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية لتصويب أوضاع الشركة حيث تمكنت الشركة من معالجة كافة الأمور المالية العالقة واستكمال عملية إعادة هيكلة رأس المال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى خفض تكاليف الدين".

الجدير بالذكر أن الخليج للملاحة قد أعلنت خلال عام 2023 عن نجاحها في استكمال عملية زيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس مالها الجديد نحو 630 مليون درهم وتمت هذه العملية من خلال إصدار 220 مليون من الصكوك الزامية التحول المستثمرين جدد، والتي تم تحويلها بالفعل إلى 200 مليون سهم وستساهم السيولة الجديدة في زيادة وتحديث أسطول الشركة من ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن.