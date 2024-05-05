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شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

تراجع أرباح "أماك" الفصلية 54% إلى 15 مليون ريال

بسبب انخفاض الإيرادات ومجمل الربح وارتفاع تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) بنسبة 54%إلى 15.12مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.85 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 6% تقريبا إلى نحو 134.5 مليون ريال، مقابل 143مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ 9 ملايين ريال أو 6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض أسعار الزنك، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة من الذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة للنحاس.

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وعزت سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 14 مليون ريال 28% وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات بمبلغ 9 ملايين ريال مع ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض مصاريف الزكاة.

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