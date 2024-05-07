وحدة البث المباشر من "ديزني" تسجل أرباحاً مفاجئة في الربع الأول

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سجلت وحدة البث المباشر الترفيهي عبر الإنترنت التابعة لشركة والت ديزني أرباحا للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، قبل ربعين من الموعد المحدد، ورفعت توقعاتها لأرباح السهم السنوية قائلة إن جهود التحول تؤتي ثمارها.

وقالت الشركة إن الخدمات الموجهة مباشرة للمستهلكين، التي تشمل خدمات ديزني+ وهولو للبث المباشر، سجلت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار دخلا تشغيليا بلغ 47 مليون دولار مقارنة بخسائر 587 مليون دولار في العام السابق.

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لكن عمليات البث المباشر بالكامل والتي تشمل أيضا إي.إس.بي.إن+ سجلت خسائر 18 مليون دولار. وكانت قد سجلت خسائر قدرها 659 مليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".

وانخفضت أسهم الشركة 1.7% في جلسات تداول ما قبل فتح الأسواق.

وقالت ديزني إنها تتوقع الآن أن ترتفع أرباح السهم المعدلة بنسبة 25% في السنة المالية الحالية مقارنة مع 20% في توقعات سابقة. وأرجعت هذا التغيير إلى النتائج القوية في المتنزهات الترفيهية والتحسينات في أعمال البث المباشر.

وكانت والت ديزني قد وعدت بورصة وول ستريت بتحقيق وحدة البث المباشر أرباحا بداية من سبتمبر/أيلول هذا العام. وتخسر وحدة البث التلفزيوني المباشر في شركة ديزني منذ إطلاق ديزني+ في 2019.