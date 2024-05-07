اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رئيس والت ديزني السابق يعود للشركة والسهم يقفز بقوة
والت ديزني
وول ستريت

وحدة البث المباشر من "ديزني" تسجل أرباحاً مفاجئة في الربع الأول

أسهم الشركة انخفضت 1.7% في جلسات تداول ما قبل فتح وول ستريت

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجلت وحدة البث المباشر الترفيهي عبر الإنترنت التابعة لشركة والت ديزني أرباحا للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، قبل ربعين من الموعد المحدد، ورفعت توقعاتها لأرباح السهم السنوية قائلة إن جهود التحول تؤتي ثمارها.

وقالت الشركة إن الخدمات الموجهة مباشرة للمستهلكين، التي تشمل خدمات ديزني+ وهولو للبث المباشر، سجلت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار دخلا تشغيليا بلغ 47 مليون دولار مقارنة بخسائر 587 مليون دولار في العام السابق.

انتصار بوب إيغر رئيس شركة "والت ديزني" الحالي ضد المطالبين بتغييره

لكن عمليات البث المباشر بالكامل والتي تشمل أيضا إي.إس.بي.إن+ سجلت خسائر 18 مليون دولار. وكانت قد سجلت خسائر قدرها 659 مليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".

البورصة المصرية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بدعم مشتريات الأجانب أسواق المال البورصة المصرية البورصة المصرية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بدعم مشتريات الأجانب

وانخفضت أسهم الشركة 1.7% في جلسات تداول ما قبل فتح الأسواق.

وقالت ديزني إنها تتوقع الآن أن ترتفع أرباح السهم المعدلة بنسبة 25% في السنة المالية الحالية مقارنة مع 20% في توقعات سابقة. وأرجعت هذا التغيير إلى النتائج القوية في المتنزهات الترفيهية والتحسينات في أعمال البث المباشر.

وكانت والت ديزني قد وعدت بورصة وول ستريت بتحقيق وحدة البث المباشر أرباحا بداية من سبتمبر/أيلول هذا العام. وتخسر وحدة البث التلفزيوني المباشر في شركة ديزني منذ إطلاق ديزني+ في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط