"سابك للمغذيات" تعلن توزيع 30% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م، بإجمالي نحو 1.428 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 476.03 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الخميس 28 ذو الحجة 1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 يوليو 2024م.

وسيكون تاريخ التوزيع الاثنين 16 محرم 1446هـ (حسب تقويم أن القرى) الموافق 22 يوليو 2024م.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة سابك للمغذيات الزراعية قد وافقت في اجتماعها الأول يوم الأحد 28 أبريل 2024م على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.42 مليار ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وكشفت الشركة نهاية الأسبوع الماضي عن تراجع صافي ربحها بنسبة 14.27% إلى 841 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 981 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.