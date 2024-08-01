انخفاض أرباح "نقي للمياه" الفصلية 16.63% إلى 11.02مليون ريال

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تراجعت أرباح شركة نقي للمياه بنسبة 16.63% إلى 11.02مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 13.22 مليون ريال في الربع الموازي من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي نمت أرباح نقي للمياه بنسبة 39.31% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي سجلت فيه 7.91 مليون ريال أرباحا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها في الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 9.16% إلى 65 مليون ريال مقابل 61.68 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، نتيجة تغير حصة كل من قطاع التجزئة وقطاع الجملة، والذي نتج عن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في افتتاح فروع التجزئة، حيث نتج عنه ارتفاع مبيعات التجزئة، إلا أن انخفاض مبيعات الجملة قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض إجمالي المبيعات.

كما أن تغير الطلب على أنواع المنتجات المباعة نتيجة تغير في سلوك المستهلك أدى الى ارتفاع حصة المنتجات منخفضة السعر مما ساهم في انخفاض المبيعات.

وعزت انخفاض أرباحها الفصلية إلى انخفاض المبيعات في قطاع المياه،و ارتفاع المصروفات المتعلقة بافتتاح الفروع والتوسع بها، علاوة عن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود،كما جاء هذا الانخفاض مدعوماً بمصروفات قطاع الدواجن والذي ما زال تحت خطة التوسع المستقبلي للشركة.

وعلى مستوى فترة النصف الأول من العام الجاري تراجعت الأرباح بنسبة 22.37%إلى 18.93 مليون ريال مقابل 24.39 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.

وانخفضت إيرادات الشركة في أول 6 أشهر من العام الجاري بنسبة 7.54% إلى 113.73مليون ريال مقابل 123.02مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من عام 2023.