منصة "باينانس" تحول أصول "صندوق الطوارئ" للعملة المستقرة USDC
وصلت قيمة الصندوق إلى نحو مليار دولار
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قامت منصة باينانس الأكبر في العالم بتحويل مجموعة الأصول المحتفظ بها في صندوق طوارئ العملاء إلى العملة المستقرة USDC.
وكانت المنصة قد أنشأت الصندوق في العام 2018 لتقديم دعم للعملاء في أوقات الطوارئ الشديدة.
وشمل الصندوق عملات مشفرة مثل البتكوين والإيثر والعملة المستقرة USDT بالإضافة إلى عملات المنصة BNB، ووصلت قيمة الصندوق إلى نحو مليار دولار.
ويأتي هذا التحول الاستراتيجي من قبل الرئيس التنفيذي للشركة Richard Teng بعد أن استلم منصبه خلفا لـ CZ بعد تنحي الأخير عن منصبه كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع الوكالات الفيدرالية الأميركية التي أدت إلى غرامة قياسية على المنصة بـ 4.3 مليار دولار.
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