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السعودية تسعف الهند.. وترسل 80 مليون طن من الأكسجين

أكسجين من السعودية للهند
عمليات شحن الأكسجين من السعودية إلى الهند
فيروس كورونا

السعودية تسعف الهند.. وترسل 80 مليون طن من الأكسجين

تشهد مستشفيات الهند المكتظة نقصاً في الأكسجين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت سفارة الهند في السعودية، إنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين إلى الهند بالشركة مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة "لايند" في مجال الغاز الطبيعي.

وذكرت السفارة في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر": "خالص شكرنا لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على مساعدتها ودعمها وتعاونها".

وتشهد مستشفيات الهند المكتظة بإصابات فيروس كورونا نقصاً في الأكسجين، ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى "باترا" في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وأضافت السفارة الهندية، أنها تقوم بتأمين 5 آلاف أسطوانة أكسجين طبية أخرى من السعودية.

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر الجمعة "الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا".

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

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