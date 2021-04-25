السعودية تسعف الهند.. وترسل 80 مليون طن من الأكسجين

قالت سفارة الهند في السعودية، إنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين إلى الهند بالشركة مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة "لايند" في مجال الغاز الطبيعي.

وذكرت السفارة في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر": "خالص شكرنا لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على مساعدتها ودعمها وتعاونها".

وتشهد مستشفيات الهند المكتظة بإصابات فيروس كورونا نقصاً في الأكسجين، ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى "باترا" في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وأضافت السفارة الهندية، أنها تقوم بتأمين 5 آلاف أسطوانة أكسجين طبية أخرى من السعودية.

Embassy of India is proud to partner with Adani group and M/s Linde in shipping much needed 80MT liquid oxygen to India. Our hearfelt thanks to Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia for all their help, support and cooperation.@MEAIndia @drausaf @SaudiMOH @HMOIndia pic.twitter.com/6j8NuGwtCB — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) April 24, 2021

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر الجمعة "الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا".

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.