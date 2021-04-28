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ولي العهد السعودي يكشف عن معايير اختيار فريقه

الأمير محمد بن سلمان الجزء الثاني
الأمير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يكشف عن معايير اختيار فريقه

قال إن الكفاءة والقدرة أساسيات وأهم شئ يكون الشغف عند المسؤول

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دبي - العربية.نت

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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن معايير اختيار فريقه.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أهم شيء الشغف عند المسؤول".

"الكفاءة والقدرة هذه أساسيات وأهم شئ يكون الشغف عند المسؤول وتكون قضيته الأساسية".

وضرب الأمير محمد بن سلمان مثالا بالأمير عبدالعزيز بن تركي وشغفه بقضية الرياضة، حيث تعتبر قضيته الشخصية ، لافتا إلى أن الشغف هو أكبر دافع للمسؤول للتحرك بأكبر قدر ممكن.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه في حال غياب الشغف فمن الصعب أن ينجز المسؤول أهداف وتطلعات كبيرة جدا.

وأوضح أن الشغف أساسي في الوزراء الحاليين.

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