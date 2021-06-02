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العجز التجاري للمغرب ينكمش 4.2% على أساس سنوي

مصنع للسيارات في المغرب
مصنع للسيارات في المغرب
اقتصاد المغرب

العجز التجاري للمغرب ينكمش 4.2% على أساس سنوي

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الرباط - رويترز

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قال مكتب الصرف المغربي أمس الثلاثاء، إن العجز في تجارة المغرب انكمش بنسبة 4.2% إلى 62.7 مليار درهم (7.11 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2021.

وأضاف مكتب الصرف في تقرير شهري أن واردات المغرب زادت 10.7% إلى 165.3 مليار درهم في حين قفزت الصادرات 22.3% إلى 102.6 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية أبريل نيسان.

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واستمر قطاع السيارات في صدارة الصادرات الصناعية للمغرب عند 29.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 62.6%، بينما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومن بينها المخصبات الزراعية (الأسمدة)، 16.9% إلى 18.1 مليار درهم.

وهبطت إيرادات السياحة، وهي حيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 65.7% إلى 6.4 مليار درهم، في حين قفزت التحويلات المالية من المغاربة الذين يعيشون في الخارج 45% إلى 28.8 مليار درهم. وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12% إلى 6.4 مليار درهم.

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