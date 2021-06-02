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روسيا: فعالية لقاحنا الثالث ضد كورونا تخطت 80%

لقاح روسيا كوفيفاك
لقاح كوفيفاك الروسي
لقاح كورونا

روسيا: فعالية لقاحنا الثالث ضد كورونا تخطت 80%

سعر جرعة لقاح "كوفيفاك" 866 روبلا

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دبي - العربية.نت

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قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن فعالية لقاحها الثالث ضد كورونا "كوفيفاك" تخطت نسبة 80%.

أقرت روسيا، في فبراير الماضي، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي، وفق ما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وقال ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي إن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم "كوفيفاك" وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، تُطرح للاستخدام المحلي في مارس.

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من جهته، أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد كورونا.

وأطلق مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في أبريل الماضي.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك V". وفي أكتوبر الماضي، تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد كورونا.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن تصريح لوزارة التجارة الروسية في وقت سابق، أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.

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