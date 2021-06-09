مصر تنتج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الأسبوع المقبل 

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه بلاده ستنتج الأسبوع المقبل أول عبوة من لقاح سينوفاك الصيني.

وإلى ذلك، صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قائلة إنه من المقرر بحلول منتصف الأسبوع المقبل وصول مليون جرعة من لقاح سينوفارم، لافتة إلى أن إجمالى ما وصل من هذا اللقاح حتى الآن تخطى 2.5 مليون جرعة.

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وفيما يتعلق بلقاح "استرازينيكا" أوضحت الوزيرة، اليوم، أن اجمالى ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك" والذى من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجارى.

وتعتزم مصر الوصول إلى تطعيم 40% من الشعب المصرى نهاية 2021، وفقا لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة في مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وأضاف تاج الدين، أن نسبة 40% من الشعب المصري تشكل الغالبية العظمى الساحقة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، بحكم سنها أو أنها مصابة بأمراض مزمنة، خاصة أن 8.2 مليون من السكان أكثر من 60 عاما، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب الأمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس، لافتا إلى أنها فئات لها أولويات للحصول على التطعيم، لأنها قد تكون مصادر للعدوى.