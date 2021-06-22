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المركزي المغربي يثبت أسعار الفائدة عند 1.5%

بنك المغرب - المركزي المغربي
بنك المغرب المركزي
اقتصاد المغرب

المركزي المغربي يثبت أسعار الفائدة عند 1.5%

مع توقع انتعاش اقتصادي بدعم تدابير التحفيز المالي

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الرباط - رويترز

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أبقى بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي، إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وأضاف المركزي أن "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

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