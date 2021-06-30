مصر تنتج 15 مليون جرعة لقاح "سينوفاك" مطلع أغسطس

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها سوف تنتج 15 مليون جرعة لقاح "سينوفاك فاكسيرا" مطلع أغسطس.

وفي تصريحات سابقة قالت زايد، مطلع الشهر الجاري، إن مصر ستبدأ في إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

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ويعد CoronaVac ثاني لقاح صيني يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد الموافقة على "سينوفارم" في أوائل مايو.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر أبريل الماضي.