.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تستورد الماس بـ1.6 مليار دولار في 6 أشهر

الماس
الماس
اقتصاد الصين

الصين تستورد الماس بـ1.6 مليار دولار في 6 أشهر

ما يزيد على أربعة أضعاف ما تم استيراده خلال الفترة المماثلة من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت جمارك شانغهاي الصينية، أن قيمة الماس المستورد من خلال التجارة العامة لبورصة شانغهاى للماس وصلت إلى مستوى قياسي في النصف الأول من العام.

وسجلت واردات الماس ارتفاعا كبيرا في النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 10.5 مليار يوان (نحو 1.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ما تم استيراده خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ويمثل زيادة بنسبة 45.3% عن الفترة المماثلة من عام 2019.

وبينما تضرر سوق الماس العالمي بشدة من جائحة كوفيد-19، إذ ساهمت سيطرة الصين الفعالة على تفشي المرض منذ العام الماضي في استقرار سوق الماس، كما يتضح من ازدهار التجارة من خلال بورصة شانغهاي للماس، نقلاً عن وكالة "شينخوا"، اليوم الأحد.

يذكر أن بورصة شانغهاى للماس، جرى إطلاقها في أكتوبر 2000، وهي منصة المعاملات الوحيدة المصرح بها لاستيراد وتصدير الماس في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟ هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
تفاصيل صادمة عن قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة عن قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. النيابة تكشف
قبل أن تذهب
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد