الصين تستورد الماس بـ1.6 مليار دولار في 6 أشهر

أعلنت جمارك شانغهاي الصينية، أن قيمة الماس المستورد من خلال التجارة العامة لبورصة شانغهاى للماس وصلت إلى مستوى قياسي في النصف الأول من العام.

وسجلت واردات الماس ارتفاعا كبيرا في النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 10.5 مليار يوان (نحو 1.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ما تم استيراده خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ويمثل زيادة بنسبة 45.3% عن الفترة المماثلة من عام 2019.

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وبينما تضرر سوق الماس العالمي بشدة من جائحة كوفيد-19، إذ ساهمت سيطرة الصين الفعالة على تفشي المرض منذ العام الماضي في استقرار سوق الماس، كما يتضح من ازدهار التجارة من خلال بورصة شانغهاي للماس، نقلاً عن وكالة "شينخوا"، اليوم الأحد.

يذكر أن بورصة شانغهاى للماس، جرى إطلاقها في أكتوبر 2000، وهي منصة المعاملات الوحيدة المصرح بها لاستيراد وتصدير الماس في الصين.