2.05 مليار دولار صادرات مصر الغذائية خلال 6 أشهر

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، اليوم الاثنين، إن صادرات الصناعات الغذائية زادت 13% في النصف الأول من العام الحالي إلى 2.052 مليار دولار.

وحسب بيان المجلس، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من 2020 نحو 1.820 مليار دولار.

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وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة نمو 45% مقارنة بصادرات مايو 2020.

وبلغت صادرات شهر يونيو 2021 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1.09 مليار دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 9%.

وجاء الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثانية بقيمة 340 مليون دولار محققا نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 187 مليون دولار، وتمثل 11% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 110 ملايين دولار، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%.

وأظهرت البيانات، أن باقي المجموعات الدولية بلغت 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال النصف الأول من 2021، فقد حلت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار، يليها أميركا بقيمة 110 ملايين دولار.

وجاءت ليبيا بالمرتبة الثالثة بقيمة 104 ملايين دولار، ثم الجزائر 93 مليون دولار، والسودان بقيمة 88 مليون دولار.

وبالمرتبة السادسة جاء المغرب بقيمة 83 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 81 مليون دولار، والصين بقيمة 71 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 68 مليون دولار، وعاشرا جاءت ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار.