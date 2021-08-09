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كابيتال إيكونوميكس تتوقع زيادة زخم نمو الاقتصاد السعودي بالنصف الثاني

اقتصاد السعودية

كابيتال إيكونوميكس تتوقع زيادة زخم نمو الاقتصاد السعودي بالنصف الثاني

الاقتصاد السعودي ينمو 1.5% في الربع الثاني من 2021

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دبي - العربية.نت

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ذكرت CAPITAL ECONOMICS، في ضوء تعليقها على الأرقام الرسمية للاقتصاد السعودي، أن نمو اقتصاد المملكة في الربع الثاني جاء بدعم من إلغاء التخفيضات الطوعية للإنتاج النفطي، وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يزيد زخم النمو في الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام تزامنا مع زيادة إنتاجها النفطي واستمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والمرتبطة بجائحة كورونا.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين.

وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%.

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