أبوظبي تلزم المطعمين بلقاح سينوفارم بتلقي جرعة ثالثة

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، إنه يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وأضاف المكتب في تغريدة له بموقع التواصل "تويتر"، أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

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وأوضح أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

وذكر المكتب، أن اللقاحات الأخرى لا تتطلب الحصول على الجرعة الداعمة، ويعتمد تحديث ذلك على قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المعنية.

كانت إمارة أبوظبي قد أتاحت جرعات معززة لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا قبل ستة أشهر على الأقل.

وقال المكتب الإعلامي للإمارة في تغريدة سابقة، إن الجرعات المعززة من لقاحي فايزر وسينوفارم متاحة في أكثر من 100 مركز في الإمارة للمواطنين والمقيمين.