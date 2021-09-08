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الإمارات ومصر تهيمنان على قائمة "30Under30"

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30 Under 30
30 Under 30
ثروات

الإمارات ومصر تهيمنان على قائمة "30Under30"

يقيم أعضاء القائمة في 11 دولة بالشرق الأوسط ويحملون 20 جنسية

دبي - العربية.نت

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تصدرت الإمارات ومصر قائمة 30Under30 لعام 2021، للمواهب في المنطقة العربية تحت سن 30 عاما، بعدد 16 شخصا.

وهيمنت الإمارات على القائمة حيث يقيم فيها 12 عضوا من أصل 30 شخصا. ويقيم أعضاء القائمة في 11 دولة بالشرق الأوسط ويحملون 20 جنسية.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن القائمة، اليوم الأربعاء، التي تضم أكثر المواهب الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عامًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتغطي قائمة العام الحالي الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي.

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وتصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، ممن يعملون في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية. تليها الرياضة في المركز الثاني بـ6 مشاركات، ثم الإبداع بـ5 مشاركات.

في حين تقدم القائمة هذا العام مجموعة متنوعة من الشباب الذين يعملون في مجالات مختلفة، فالمدير المالي لشركة (Swvl) يوسف سالم، يعكس تقدم ريادة الأعمال في المنطقة، حيث أعلنت الشركة عن اندماجها مع (Queen’s Gambit) في يوليو/ تموز 2021، لتتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، مما يجعلها أول شركة يونيكورن- تزيد قيمتها عن مليار دولار- في الشرق الأوسط تُدرج في بورصة ناسداك.

كذلك حقق آخرون، مثل السباح التونسي أحمد الحفناوي، شهرة عالمية لبلاده، حيث فاز الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، بالميدالية الذهبية لمسابقة 400 متر سباحة حرة رجال، في أولمبياد طوكيو 2020. وحقق أصغر أعضاء القائمة، وهو المغني وكاتب الأغاني الأردني عصام النجار البالغ من العمر 18 عامًا، عبر أغنيته "حضل أحبك" أكثر من 87 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ووصل هاشتاغ أغنيته على منصة "تيك توك" إلى أكثر من 500 مليون مشاهدة.

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