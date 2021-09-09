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اتش إس بي سي يستبعد رفع أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب

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الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

اتش إس بي سي يستبعد رفع أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب

الاحتياطي الفدرالي ألمح ببدء تخفيف برنامج شراء الأصول

دبي - العربية.نت

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استبعدت مجموعة HSBC أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بأي وقت قريب، مشددة على أن الوقت مازال غير مناسب لذلك.

وذكر مدير قطاع الدخل الثابت في المجموعة أنه من غير المرجح أن يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة، مشددا على أن عام 2023 يعتبر وقتا قريبا وغير مناسب لذلك.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد ألمح في آخر اجتماعاته أنه سيبدأ من تخفيف برنامج شراء الأصول بالإضافة إلى بدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بنهاية العام في وقت جاءت بيانات التوظيف لشهر أغسطس مخيبة للآمال لتضع ضغوطا جديدة على خطط الفدرالي المقبلة.

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