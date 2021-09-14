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فرنسا تساهم بـ100 مليون يورو في خطة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان

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أفغانستان اقتصاد كابل مناسبة
أفغانستان في حاجة ماسة للمساعدات المالية
أفغانستان

فرنسا تساهم بـ100 مليون يورو في خطة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان

دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار

فرانس برس

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الاثنين في جنيف، إن بلاده ستقدم مساهمة مالية قدرها مئة مليون يورو في خطة وضعتها الأمم المتحدة بهدف التصدي للأوضاع الإنسانية الطارئة في أفغانستان.

وبعدما استولت حركة طالبان على السلطة في البلاد باتت أوضاع ملايين الأفغان حرجة لا سيما بسبب الجفاف الحاد وتداعيات جائحة كوفيد-19.

ووفقًا للأمم المتحدة، في غياب الدعم، قد يرزح جميع سكان أفغانستان تقريبًا (97%) تحت خط الفقر العام المقبل مقارنة بـ72% اليوم.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماع وزاري في جنيف بهدف جمع مساعدات مالية طارئة لأفغانستان، إن "نحو نصف السكان في خطر. بينهم أكثر من أربعة ملايين امرأة ونحو عشرة ملايين طفل. من مسؤوليتنا أن نقف بجانبهم في هذه المحنة الجديدة".

وتعهّدت الولايات المتحدة تقديم 64 مليون دولار بعدما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الإنسانية في هذا البلد.

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