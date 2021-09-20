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تراجع هامشي في معدل التضخم بالإمارات خلال يوليو

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اقتصاد الإمارات

تراجع هامشي في معدل التضخم بالإمارات خلال يوليو

بسبب هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز

دبي - العربية.نت

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تراجع معدل التضخم في الإمارات 0.02% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.07% مقارنة بشهر يونيو 2021.

وذكرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم وصل إلى 106.62 نقاط في يوليو الماضي مقابل 106.64 نقاط في يوليو 2020، ومقابل 106.7 نقاط في يونيو 2021.

وأضاف المركز أن تراجع التضخم السنوي يعود إلى هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.32% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.53% والملابس والأحذية 8.79% والتبغ 0.01% والاتصالات 0.04% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.44%، والمطاعم والفنادق 0.28%، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

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بينما ارتفع على أساس سنوي 5 مجموعات تصدرها خدمات النقل بنحو 10.58%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.1% وخدمات الصحة 0.51% والتعليم 1.24%، والترويج والثقافة 17.18%.

وجاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب هبوط 6 مجموعات رئيسية تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 0.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.37% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.13% والاتصالات 0.03% والترويج والثقافة 3.87% والسلع والخدمات المتنوعة 1.31%، بينما استقرت مجموعة التعليم دون تغيير، وارتفعت مجموعات الأغذية والمشروبات 0.24% والتبغ 0.55% وخدمات الصحة 0.03% وخدمات النقل 1.64% والمطعام والفنادق 0.03%.

وعلى مستوى كل إمارة على حدة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.23% في أبوظبي، و0.23% في الشارقة، و0.17% في عجمان، بينما ارتفع بنسبة 0.27% في دبي، و0.21% في أم القيوين، و0.02% في رأس الخيمة، و0.13% في الفجيرة.

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