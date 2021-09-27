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وزير ليبي يكشف موعد وصول أول أفواج العمالة المصرية

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اقتصاد ليبيا

وزير ليبي يكشف موعد وصول أول أفواج العمالة المصرية

ربط إلكتروني بين البلدين لحصر أماكن عمل العمالة ويمنع استغلالها

دبي - العربية.نت

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قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، علي العابد، يوم الأحد، إن العمالة المصرية سوف تأتي تماشياً مع مخطط عودة الحياة لطبيعتها بشأن مشاريع التنمية، والعمالة المصرية ليست غريبة عن السوق الليبي ومطلوبة من الشركات والأفراد، حسب النشاط الفردي.

وأضاف في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على "فيسبوك"، إن العمالة المصرية ستكون اليد التنفيذية للمشاريع، لافتاً إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2010، ينص أيضاً على تشغيل الشركة نسبة 30% عمالة محلية و20% نسبة التدريب.

وكشف أن عن وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى لييبا عبر رحلة طيران مباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل 30 سبتمبر.

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ومن المتوقع تدفق عشرات الآلاف من العمالة المصرية خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن رحلة الطيران تشهد أيضاً وصول فريق فني من وزارة القوى العاملة المصرية لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين لوضع ضوابط وإطلاق المنصات الإلكترونية بين البلدين، لأن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة ويمنع استغلالها من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن ذلك بمثابة رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة، وأي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية.

كانت الحكومة الليبية قد قالت إن مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 30 سبتمبر 2021.

وجاءت هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية، تتخطى قيمتها المبدئية مليارات الدولارات.

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