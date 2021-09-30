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انكماش العجز التجاري لتركيا 32.4% في أغسطس

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صادرات تركيا اقتصاد مناسبة
صادرات تركية
اقتصاد تركيا

انكماش العجز التجاري لتركيا 32.4% في أغسطس

إلى 4.259 مليار دولار

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، انكماش عجز التجارة الخارجية للبلاد 32.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب إلى 4.259 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وبعد أن تضررت التجارة بشدة في نفس الفترة قبل عام جراء جائحة كوفيد-19، ارتفعت صادرات تركيا 51.9% وزادت الواردات 23.6% مقارنة مع أغسطس/آب 2020 وفقا لما ذكره المعهد.

وفي أول ثمانية أشهر من العام، انكمش العجز التجاري 9.8% إلى 29.78 مليار دولار.

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