منظمة عالمية: السنوات السبع الماضية هي أكثر الأعوام حراً في التاريخ

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات السبع الممتدة بين 2015 و2021 هي أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات حتى الآن.

ارتفع متوسط الحرارة بحوالي درجة مئوية واحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

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تم كشف هذه البيانات اليوم مع انطلاق قمة المناخ COP 26 في مدينة غلاسكو تحت عنوان "الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأرض".

وينتظر أن تشارك أكثر من 190 دولة في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ أو ما يعرف اختصارا بـ"كوب 26".