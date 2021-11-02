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المعروض النقدي في عُمان يرتفع 3.79% في أغسطس

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الريال العماني
الريال العماني
اقتصاد عمان

المعروض النقدي في عُمان يرتفع 3.79% في أغسطس

إلى ما يعادل 51.79 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي العماني، ارتفاع المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 3.79% في أغسطس الماضي إلى 19.88 مليار ريال (51.79 مليار دولار)، مقابل 19.15 مليار ريال (49.88 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وذكر المركزي في تقريره، اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي تضمن ودائع تحت الطلب بالريال العماني بقيمة 4.28 مليار ريال، و1.347 مليار ريال قيمة النقد لدى الجمهور.

وارتفعت الأصول الأجنبية للمركزي العماني في أغسطس 2021 إلى 7.072 مليار ريال (18.42 مليار دولار)، من 6.66 مليار ريال (17.35 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق.

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وتضمنت الأصول الأجنبية للمركزي العماني إيداعات عملة أجنبية بقيمة 3.706 مليار ريال، و412 مليون ريال حجم الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و2.954 مليار ريال قيمة أوراق مالية.

وأشار المركزي إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي بنسبة 3.06% في أغسطس 2021 على أساس سنوي.

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