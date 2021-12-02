عدد حالات "أوميكرون" يتجاوز 300 .. والأعراض قد تكون معدومة

يواصل متحور كورونا الجديد أوميكرون، انتشاره منذ الكشف عن الحالة الأولى في جنوب إفريقيا، ليتجاوز عدد الحالات الثلاث مئة حتى الآن، تتوزع على عدد كبير من الدول، من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.

وتنجم معظم الإصابات عن المسافرين الذين يحملون المرض عبر الحدود رغم تلقي النسبة الأكبر منهم جرعتي اللقاح بحسب بيانات أولية.

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وفي آخر التصريحات حول المتحور الجديد قال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا باول كيلي، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أوميكرون أكثر فتكًا من السلالات الأخرى، بل تبدو العوارض خفيفة، أو حتى غير موجودة.