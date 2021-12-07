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التضخم السنوي في السودان يهبط إلى 351% خلال أكتوبر

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اقتصاد السودان

التضخم السنوي في السودان يهبط إلى 351% خلال أكتوبر

من 366% في سبتمبر الماضي

دبي - العربية.نت

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في بيان إن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351% في أكتوبر/ تشرين الأول من 366% في سبتمبر/ أيلول، وفقا لما نقلته رويترز.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

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قال شاهد من رويترز إن أسعار البنزين في السودان قفزت في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.

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