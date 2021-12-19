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بعد انهيار الليرة المتواصل.. وزير مالية تركيا يتحدث عن نموذج اقتصادي جديد

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تركيا

بعد انهيار الليرة المتواصل.. وزير مالية تركيا يتحدث عن نموذج اقتصادي جديد

الليرة هوت إلى مستويات قياسية بعد قرار خفض أسعار الفائدة

إسطنبول - رويترز

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قال اتحاد المصارف في تركيا، السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة إلى مستويات قياسية.

ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 17 مقابل الدولار الأميركي أول أمس الجمعة بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال اتحاد المصارف في بيان "ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع (المعاملات) الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة".

أكبر مجموعة أعمال تركية تدعو أردوغان للتخلي عن سياساته لإنقاذ الليرة اقتصاد اقتصاد تركيا أكبر مجموعة أعمال تركية تدعو أردوغان للتخلي عن سياساته لإنقاذ الليرة

وفي سياق متصل، دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا الرئيس أردوغان إلى التخلي عن سياساته النقدية لإنقاذ الليرة التي تدهوت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الرئيسية.

يأتي انخفاض الليرة المتواصل بعد إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان.

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

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