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إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب أوميكرون

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المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
فيروس كورونا

إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب أوميكرون

نقلاً عن اتصالات من المنظمين إلى المندوبين

دبي - العربية.نت

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أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الاثنين، نقلاً عن اتصالات من المنظمين إلى المندوبين، بأنه تم إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي الذي كان مخططاً لانعقاده في منتجع دافوس الجبلي السويسري، خلال يناير القادم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال المحرر في الشبكة، مارك كلاينمان، على تويتر: "تم إلغاء اجتماع الشهر المقبل لقادة الأعمال والسياسيين العالميين في القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، بسبب ارتفاع إصابات متغير أوميكرون من كوفيد-19، كما أخبر المنظمون اليوم المندوبين".

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