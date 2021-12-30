.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص 3 أشهر

  • الخط
ساما

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص 3 أشهر

للمنشآت التي ما زالت متأثرة من جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022.

وقال "المركزي السعودي" في بيان له؛ إن ذلك دعم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.

وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.

صندوق الاستثمارات في 2021.. عام آخر من اقتناص الفرص قصص اقتصادية صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات في 2021.. عام آخر من اقتناص الفرص

كان المركزي السعودي قد مد برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من مطلع أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟ على أبواب 2022.. هل تشتري عقارا أم تستأجر؟
ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون ضبابية الدماغ مجددا.. الكشف عن أعراض جديدة لكورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته
هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب "يحرض على التحرش"
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
بعد انهيار الليرة.. هل اقتربت نهاية عصر أردوغان ؟
اكتشف المزيد