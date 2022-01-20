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ليبيا تبدأ عملية لتوحيد المصرف المركزي

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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي
اقتصاد ليبيا

ليبيا تبدأ عملية لتوحيد المصرف المركزي

تعاني ليبيا انقساما حادا شمل كافة القطاعات سواء العسكرية أو المالية والاقتصادية

دبي - العربية.نت

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دشنت ليبيا اليوم الخميس عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك.

وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها"، حسب رويترز.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساما حادا، شمل كافة القطاعات سواء العسكرية أو المالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة التي انهارت في 2011، وباتت منذ ذلك الحين ترزح في دوامة من الفوضى والاقتتال.

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إلا أن مجيء السلطة الجديدة ووقف النار، والمساعي الأممية المكثفة من أجل توحيد البلاد ومؤسساتها بدأت على ما يبدو تؤتي ثمارها.

يشار إلى أن توحيد البنك المركزي من شأنه أن يعطي دفعة، كما من المتوقع أن يساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.

وغالبا ما تذهب إيرادات صادرات النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس، والذي يدفع رواتب الكثير من موظفي الدولة. ما أدى سابقا إلى اعتراض عدد من المؤسسات النفطية في الشرق، ما أدى إلى إغلاقها مرات عدة العام الماضي.

يذكر أنه بمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة العام الماضي على عقد مع شركة ديلويت للمحاسبة الدولية من أجل إجراء مراجعة مالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام البلاد منذ 2014 .

ومنذ أعوام عكفت الأمم المتحدة على إطلاق مساعيها من أجل إعادة التوافق والاستقرار إلى البلاد، وفق مسارين سياسي واقتصادي بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية النزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد.

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