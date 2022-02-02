اقتصاد أميركا
القطاع الخاص في أميركا يخسر 301 ألف وظيفة في يناير
مقابل إضافة 776 ألف وظيفة في ديسمبر
أظهرت بيانات "موديز" و"إيه دي بي"، اليوم الأربعاء، خسارة القطاع الخاص الأميركي 301 ألف وظيفة في يناير 2022، مقابل إضافة 776 ألف وظيفة في ديسمبر السابق له، وسط تداعيات أوميكرون كورونا على الاقتصاد.
وجاءت خسارة الوظائف لتخالف توقعات المحللين التي قدرت إضافة 200 ألف وظيفة في يناير.
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وبلغ إجمالي الوظائف المفقودة في قطاع الخدمات 274 ألفاً، فيما فقد قطاع الضيافة 154 ألف وظيفة، أما قطاع التجارة والنقل والمرافق ففقد 62 ألف وظيفة.
وفقد قطاع التعليم والصحة 15 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع البناء 10 آلاف وظيفة.
وتترقب الأسواق، الإعلان عن تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة.
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