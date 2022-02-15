البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين
كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة في أميركا
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في الكونغرس يدرسون تعليق الضرائب الاتحادية على البنزين للمساعدة في التعويض عن ارتفاع الأسعار.
وقال البيت الأبيض: "كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة"، مضيفا أنه بعد إفراج الرئيس جو بايدن بالفعل عن 50 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد فإن "كل الخيارات على الطاولة بشأن ما قد يحدث في المستقبل".
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية في 40 عاما.
وبحسب بيانات من الاتحاد الأميركي لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 3.29 دولار للغالون في المتوسط، ارتفاعا من 2.50 دولار قبل عام.
-
السعودية تقفل طرح فبراير من الصكوك بـ 13.17 مليار ريالحجم الشريحة الأولى بلغ 7.528 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 اقتصاد
-
وزير البترول للعربية: مصر تتوقع 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية للتنقيب في 2022قال إن احتياطيات الغاز ترتفع ولكن الأرقام تتغير باستمرار طاقة
-
مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 1.2%.. أعلى مستوى في أكثر من 15 عاماتقوده زيادة 4% في أسهم مصرف الراجحي أسواق المال