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البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين

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البيت الأبيض
اقتصاد أميركا

البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين

كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة في أميركا

واشنطن - رويترز

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في الكونغرس يدرسون تعليق الضرائب الاتحادية على البنزين للمساعدة في التعويض عن ارتفاع الأسعار.

وقال البيت الأبيض: "كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة"، مضيفا أنه بعد إفراج الرئيس جو بايدن بالفعل عن 50 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد فإن "كل الخيارات على الطاولة بشأن ما قد يحدث في المستقبل".

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية في 40 عاما.

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وبحسب بيانات من الاتحاد الأميركي لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 3.29 دولار للغالون في المتوسط، ارتفاعا من 2.50 دولار قبل عام.

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