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اليابان تواصل تشديد العقوبات.. تجمد أصول 17 روسيا وتقيد رؤوس أموالهم

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اليابان ، روسيا
اليابان وروسيا
اقتصاد اليابان

اليابان تواصل تشديد العقوبات.. تجمد أصول 17 روسيا وتقيد رؤوس أموالهم

فرضت قبل أسبوع عقوبات على 20 رجل أعمال روسيا و12 فردا من بيلاروسيا و10 شركات وكيانات أخرى

دبي - العربية.نت

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أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تجمد أصول 17 روسيا وفرضت ضوابط على أنشطة رؤوس أموالهم، وذلك بعد أسبوع من فرض عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى. كما أعلنت اليابان الثلاثاء الماضي حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن نوابا في البرلمان الروسي من بين المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول، وأوضحت أن العقوبات تطال مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك.

وفي مطلع الشهر الجاري، جمدت اليابان أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو.

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جمدت اليابان، مطلع الشهر الجاري، أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات دولية على موسكو حرمت البنك من نصف احتياطياته البالغة 630 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.

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