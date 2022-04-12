روسيا و أوكرانيا
بوتين: سنوفر أرخص الأسعار للنفط والغاز لبيلاروسيا وبالروبل
أكد السعى للتكامل المصرفي والمالي بين موسكو ومينسك
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا بلغ 40 مليار دولار.
وأضاف بوتين "سنواجه محاولات عزل روسيا وبيلاروسيا، ونسعى للتكامل المصرفي والمالي بين موسكو ومينسك".
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وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده ستوفر أرخص الأسعار للنفط والغاز لبيلاروسيا وبالروبل.
وأشار بوتين إلى أن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات الغربية بما في ذلك على بيلاروسا.
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