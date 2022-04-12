اقتصاد تونس
عجز تونس التجاري يتسع إلى 1.44 مليار دولار في الربع الأول
العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد اتسع إلى 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، من 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.
وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار (4.7 مليار دولار).
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والعجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.
ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.
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