.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجز تونس التجاري يتسع إلى 1.44 مليار دولار في الربع الأول

  • الخط
اقتصاد تونس مناسبة
تونس - أرشيفية
اقتصاد تونس

عجز تونس التجاري يتسع إلى 1.44 مليار دولار في الربع الأول

العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس

تونس -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد اتسع إلى 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، من 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.

وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار (4.7 مليار دولار).

والعجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟ انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟
اكتشف المزيد