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أوكرانيا: طلبنا من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

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من الدمار في خاركيف أوكرانيا
من الدمار في خاركيف أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: طلبنا من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن بلاده طلبت من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية.

وتعاني أوكرانيا جراء شن روسيا الحرب عليها في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى الضغط على ميزانياتها وتعثر الصادرات بشكل كبير.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن الصادرات من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير، وذلك بسبب الغزو الروسي.

وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس، شملت 1.1 مليون طن من الذرة، و309 آلاف طن من القمح، و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.

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