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فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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القاهرة
القاهرة
اقتصاد مصر

فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير ونموه القوي

رويترز

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أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

من جهة أخرى، تتوقع "فيتش" نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.

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