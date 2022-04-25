الملك سلمان يوجّه بصرف 2.2 مليار ريال معونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال، معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، إن مستفيدي الضمان الاجتماعي سيحصلون على ألف ريال للعائل، و500 ريال للتابع.

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ومن المتوقع إيداع مبالغ المعونة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أعلنت عن شروط الضمان الاجتماعي بالعام الهجري 1443 للموظف الجديد.

ونظام الضمان الاجتماعي هو نظام مُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يتضمن مبلغاً مالياً يتم صرفه بشكل شهري للمستحقين والمستفيدين من الضمان.

وتعمل الوزارة على صرف هذه المبالغ المالية من أموال الزكاة التي يتم جمعها من الشركات والمؤسسات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم الدعم المالي للمستحقين المتوافقين مع الشروط المُعلن عنها.