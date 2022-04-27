دولة خليجية تمنح سبيس إكس رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للإنترنت

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، اليوم الأربعاء، إنها منحت شركة صواريخ الفضاء سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت في المملكة.

وستارلينك وحدة تابعة لسبيس إكس، والبحرين أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تمنح رخصة لهذه الخدمة.

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وتخطط سبيس إكس التابعة لـ "ماسك" لنقل الآلاف من أقمار ستارلينك إلى الفضاء، لإنشاء كوكبة خدمة الإنترنت التي من شأنها أن تعمل كبديل منخفض التكلفة للأنظمة الأرضية البعيدة المعرضة للانقطاع.