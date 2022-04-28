الإتربي للعربية: عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وقال رئيس بنك مصر، محمد الأتربي في تصريحات خاصة لـ"العربية"، إن صفقة عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

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يذكر أن بنك القاهرة الحكومي يستعد للطرح في البورصة المصرية منذ عدة سنوات، وكانت أسهمه المملوكة لبنك مصر الحكومي قد نقلت إلى شركة مصر المالية للاستثمارات في عام 2010، بسعر 17.44 جنيه، بعد استحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة في 2007.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة المصدر والمدفوع 5.25 مليار جنيه، موزعاً على 2.625 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد، وفقاً للتقرير السنوي للعام 2020.