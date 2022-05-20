اقتصاد بريطانيا
انكماش قوي لمبيعات التجزئة في بريطانيا.. سجل 5% خلال إبريل
الأرقام جاءت أفضل من التوقعات
سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أبريل الماضي، انكماشا بنحو 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن هذه الأرقام أتت أفضل بكثير من التوقعات التي كانت عند انكماش بـ7%.
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أما على أساس شهري، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا مفاجئا بـ1.4% بدعم من ارتفاع الإنفاق على التبغ وزيادة مبيعات الملابس عبر الإنترنت، فيما كان المحللون توقعوا تراجعا بـ0.3% .
وكانت مبيعات التجزئة البريطانية، انكمشت بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي على أساس شهري، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.9%.
يشار إلى أن ثقة المستهلكين البريطانيين بشكل عام والإنفاق، بدآ يتأثران بشكل واضح بعد ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة.
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