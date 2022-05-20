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انكماش قوي لمبيعات التجزئة في بريطانيا.. سجل 5% خلال إبريل 

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اقتصاد بريطانيا

انكماش قوي لمبيعات التجزئة في بريطانيا.. سجل 5% خلال إبريل

الأرقام جاءت أفضل من التوقعات

دبي - العربية.نت

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سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أبريل الماضي، انكماشا بنحو 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن هذه الأرقام أتت أفضل بكثير من التوقعات التي كانت عند انكماش بـ7%.

أما على أساس شهري، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا مفاجئا بـ1.4% بدعم من ارتفاع الإنفاق على التبغ وزيادة مبيعات الملابس عبر الإنترنت، فيما كان المحللون توقعوا تراجعا بـ0.3% .

وكانت مبيعات التجزئة البريطانية، انكمشت بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي على أساس شهري، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.9%.

يشار إلى أن ثقة المستهلكين البريطانيين بشكل عام والإنفاق، بدآ يتأثران بشكل واضح بعد ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة.

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