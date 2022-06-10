اقتصاد الصين
تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 6.4% خلال مايو
أرقام التضخم جاءت دون التوقعات
جاءت أرقام التضخم في الصين، دون التوقعات، لتعطي المركزي الصيني فرصة جديدة للمزيد من التحفيز.
فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في مايو على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط التوقعات الذي كان عند 2.2%.
مادة اعلانية
على صعيد متصل، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، تباطأ في مايو إلى 6.4% على أساس سنوي من 8% في أبريل، وجاء متماشيا مع التوقعات.
ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسل الإمداد، والاستقرار في المناطق الصناعية الرئيسية رغم الاضطرابات الناجمة عن موجات كورونا.
اقرأ أيضاً
-
محمد العريان: من السابق لأوانه التوقع بأن التضخم في أميركا بلغ ذورتهتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه بعد شهر مايو اقتصاد
-
"وول ستريت" تغلق على انخفاض حاد وسط قلق المستثمرين قبل بيانات النضخمتراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك أسواق المال
-
أسعار النفط تواصل التراجع مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل إغلاق جديد في شنغهايظلت قريبة من أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية