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تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 6.4% خلال مايو

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اقتصاد الصين

تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 6.4% خلال مايو

أرقام التضخم جاءت دون التوقعات

دبي - العربية.نت

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جاءت أرقام التضخم في الصين، دون التوقعات، لتعطي المركزي الصيني فرصة جديدة للمزيد من التحفيز.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في مايو على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط التوقعات الذي كان عند 2.2%.

على صعيد متصل، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، تباطأ في مايو إلى 6.4% على أساس سنوي من 8% في أبريل، وجاء متماشيا مع التوقعات.

ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسل الإمداد، والاستقرار في المناطق الصناعية الرئيسية رغم الاضطرابات الناجمة عن موجات كورونا.

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