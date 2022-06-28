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"نزاهة" تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفين في عدة وزارات

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
اقتصاد السعودية

"نزاهة" تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفين في عدة وزارات

عبر 4672 جولة رقابية خلال شهر ذي القعدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1443 هـ، من خلال 4672 جولة رقابية.

وقالت الهيئة في تغريدة لها، على موقع التواصل تويتر، إنها حققت مع 171 متهماً وتم توقيف 48 متهماً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وبحسب "نزاهة" فإن الجهات التي تم التحقيق وإيقاف متهمين بها شملت وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

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