لافروف: محادثات حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا في مصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، في جلسة مباحثات بالقاهرة، حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا في مصر.

وأضاف لافروف، بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا، وكذلك بحثنا مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس.

مادة اعلانية

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن التبادل التجاري مع مصر تجاوز أكثر من 4.5 مليار دولار.

وأكد أن العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن "الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك".

وأضاف أن إزالة الألغام من البحر الأسود أحد عوامل نجاح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة رسمية الأحد للقاهرة، حيث يجري محادثات مع القيادة المصرية.

والتقى لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعد ذلك التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث عقد معه لقاء ثنائيا ثم انضم لهما لاحقاً أعضاء وفدي البلدين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدة دول إفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.