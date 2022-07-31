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انكماش غير متوقع لنشاط المصانع في الصين خلال يوليو

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اقتصاد الصين

انكماش غير متوقع لنشاط المصانع في الصين خلال يوليو

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو

 بكين – رويترز

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أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو/تموز بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.

‭‭‭‬‬و‭‭‬‬‬أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو/تموز، انخفاضا من 50.2 في يونيو/حزيران.

وتفصل علامة الخمسين نقطة الانكماش عن النمو على أساس شهري.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4.

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