اقتصاد الصين
انكماش غير متوقع لنشاط المصانع في الصين خلال يوليو
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو
أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو/تموز بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو/تموز، انخفاضا من 50.2 في يونيو/حزيران.
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وتفصل علامة الخمسين نقطة الانكماش عن النمو على أساس شهري.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4.
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