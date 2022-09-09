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تراجع مفاجئ لمعدل التضخم في الصين خلال أغسطس

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اقتصاد الصين

تراجع مفاجئ لمعدل التضخم في الصين خلال أغسطس

تباطأ نمو أسعار المنتجين أكثر من المتوقع

دبي - العربية.نت

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تراجع تضخم المستهلكين أو (CPI)، في الصين بشكل غير متوقع خلال أغسطس، حيث أدت عمليات الإغلاق المتفرقة في جميع أنحاء البلاد إلى كبت الإنفاق، بينما تباطأ نمو أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما أعطى صانعي السياسة مساحة كافية لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر.

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% في أغسطس على أساس سنوي، منخفضا عن قراءة يوليو التي كانت عند 2.7% وأضعف من متوسط ​​التوقعات البالغ 2.8٪.

كما تباطأ التضخم عند بوابة المصانع أو (PPI) إلى 2.3% في أغسطس من 4.2% في يوليو مع انخفاض أسعار السلع، علما أن متوسط ​​التوقعات كان لزيادة بنسبة 3.2% في مؤشر أسعار المنتجين.

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